Саратов, , 14:11 — REGNUM В 2020 году в Саратовской области в целях сохранения здоровья граждан и сокращения смертности была проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) на 30,9 тыс. рабочих местах. Вредные условия труда установлены на 6,6 тыс. рабочих местах. Об этом сообщила председатель комитета по труду министерства труда и соцзащиты области Елена Емельянова.

С ее слов, в 2020 году удалось достичь снижения уровня производственного травматизма в 1,6 раза. По вопросам охраны труда сотрудники администраций районов организовали 668 проверок с участием представителей более 4,5 тыс. хозяйствующих субъектов, из которых свыше 1,5 тыс. субъекты малого предпринимательства.

В настоящее время в региональном правительстве согласовывается ежегодный план совместных действий в сфере охраны труда на 2021 год, в который добавили новый раздел по предупреждению производственного травматизма и профзаболеваемости на предприятиях агропромышленного комплекса, добавила Емельянова.

ИА REGNUM напоминает, доследственная проверка организована в Саратове в январе 2021 года после получения рабочим производственной травмы.

Читайте также: В Саратове фрезеровщик пострадал во время работы с циркулярной пилой

Читайте также: В Саратовской области скончался рабочий, упав с крыши школы