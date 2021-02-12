Курган, , 14:02 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 88 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 29 зарегистрированы в Кургане, сообщает 12 февраля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 90 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 12 февраля выявлено 16 434 случая заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 14 433 человека, скончались 238 пациентов с COVID-19 (на семь человек больше, чем днём ранее).