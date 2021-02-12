Красноярск, , 14:00 — REGNUM Жителей Красноярского края предупредили о надвигающихся морозах.

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Как сообщили ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС, 13−15 февраля в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края ожидается сильный мороз. Столбики термометров опустятся до — 50, — 55 °C.

В центральных и южных районах края 13 февраля ожидается морозная погода. Ночью температура воздуха составит — 30, — 35 °C, местами — до — 40 °C. На дорогах будет гололедица.

Также, по данным ведомства, в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы 13−15 февраля сохранится опасность схода лавин.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный туман и гололед ожидаются в Самарской области.

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