Москва, , 13:58 — REGNUM Правительство РФ выделит Санкт-Петербург свыше 760 млн рублей на приобретение двух детских садов. Об этом 12 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, приобретение детсадов в собственность Санкт-Петербурга обсуждалась с руководством города во время прошлогодней поездки. Проблема актуальна в районах с новой жилой застройкой.

«В результате в Санкт-Петербурге сократится дефицит мест в дошкольных организациях в районах с массовой жилой застройкой», — сказал Мишустин.