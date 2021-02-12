Москва, , 13:57 — REGNUM Врач, ставший свидетелем обвинения по делу о клевете, рассказал в суде, что боли в сердце у ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко возникли из-за эмоций после просмотра видеоролика блогера Алексея Навального.

По словам врача, в составе бригады скорой он прибыл в дом ветерана в деревне, пожилой мужчина жаловался на давление и незначительные боли в районе сердца.

«Он пояснил, что ухудшение возникло на фоне эмоционального напряжения», — сказал врач, добавив, что назначил ветерану успокоительное.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года блогер разместил у себя видеоролик, в кадре которого ветеран высказывался в пользу внесения изменений в Конституцию РФ.

Навальный оставил под роликом комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана». Ранее в Бабушкинском суде Москвы прошло первое рассмотрение этого уголовного дела.