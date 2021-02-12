Москва, , 13:57 — REGNUM Интерес российских граждан к загородной недвижимости по итогам 2020 года превзошел все смелые прогнозы маркетологов, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Фактически в южных регионах страны и средней полосе России семьи, располагающие более-менее утепленными дачами и полноценными жилыми домами за городом начали туда массовую миграцию.

Население на фоне объявленного локдауна и ужасающей статистики прироста заболевания пандемией коронавируса массово покидала крупные и даже небольшие города страны.

В загородной жизни жителей РФ произошла революция. Большинству избалованных горожан пришлась по вкусе сельская жизнь.

Многие семьи занялись обустройством домов, наладкой инфраструктуры, провели интернет. В итоге не все вернулись на постоянное проживание в города.

О росте сельского населения в России еще год назад можно было только мечтать! Многие продолжают работать на «удалёнке» за городом.

Такая миграция и привела к значительному росту спроса на загородную недвижимость. По моим наблюдениям, цены на аренду приличных загородных домов взлетели на 100−150%.

Проживание за городом дает большой стимул развитию института семьи, способствует увеличению рождаемости, укреплению здоровья. В прибыли и малый бизнес, сектор услуг и ритейл, работающие за городом», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в России на 56% увеличился спрос на загородную недвижимость. Средняя стоимость покупки дома увеличилась на 3%, в отдельных регионах — до 15%.

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