Москва, , 13:55 — REGNUM Власти должны более активно вести работу по созданию единой системы наблюдения, нацеленной на уменьшение риска опасных заболеваний. Об этом в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций заявил зампред организации Дмитрий Медведев.

«Мы должны активнее вести работу по созданию системы наблюдения, которая позволила бы если не полностью снять, купировать риск распространения опасных заболеваний, то хотя бы существенно его уменьшить», — сказал Медведев.

Он также призвал обсудить вопрос об улучшении выявления биологических рисков в России и за пределами страны: «Коронавирус показал, что нужно заранее готовиться к различным угрозам, чтобы защитить жизнь и здоровье людей».