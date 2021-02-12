Санкт-Петербург, , 14:04 — REGNUM Пандемия коронавируса полностью изменила отношение человека к себе, из-за чего ожидается усиление развития медицины и ее доступности. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 12 февраля заведующий психиатрическим отделением Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН Александр Чомский.

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По его словам, благодаря пандемии стали явственно видны проблемы, на которые ранее никто не обращал внимание. Поэтому ожидается, что медицина в ближайшем будущем будет уже другой, она больше уйдет «в цифру» и в силу этого станет более доступна.

«Медицина будет другой, телемедицина займет своё место в жизни человека. Медицинские сервисы по оказанию психиатрической помощи будут доступны на мобильных устройствах», — предполагает специалист.

Он также признался, что о том, как будут развиваться события в будущем, говорить сейчас сложно.

Тем не менее, существующие возможности здравоохранения нельзя недооценивать, и пандемия их никак не обесценила. Петербургские психологи и психиатры советуют тем, кто испытывает душевные проблемы из-за страха перед COVID-19 или после перенесенного заболевания, обращаться к профильным специалистам за необходимой помощью.

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