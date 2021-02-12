Москва, , 14:04 — REGNUM В Москве пожилые люди чаще стали вступать в брак. Об этом 12 января заявил заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению чиновника, этому среди прочего способствовала программа досуга для пожилых людей «Московской долголетие», где столичные пенсионеры могли завязать романтические отношения, которые затем переросли в брак.

«Московское долголетие — самый романтический проект для пенсионеров. Только до пандемии официально в московские ЗАГСы пришло около 20 пар. Это люди, которые до проекта друг друга не знали, познакомились на проекте и у ни вспыхнули чувства», — сказал Филиппов.

Представитель мэрии Москвы отметил, что проект в большинстве своём представлен женщинами. На прекрасный пол до начала пандемии приходилось 85% всех участников «Московского долголетия», а после перевода мероприятий в режим онлайн их доля возросла до 90%.

«И много женщин одиноких. Одиночество, отсутствие романтических отношений, бабочек в животе не может положительно сказываться на их психо-эмоциональном состоянии. Поэтому мы будем создавать все условия, чтобы наши москвичи жили как можно дольше интересно», — завил Филиппов.

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