Нижний Новгород, , 13:47 — REGNUM 12 февраля на северо-западе Приволжского федерального округа наблюдаются сильный снег, метель, снежные заносы и гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В ряде регионов ненастные погода будет и в выходные дни — 13 и 14 февраля.

Так, 12−13 февраля в Татарии прогнозируется сильный снег, метель, снежные заносы, ночью — сильный снегопад. На дорогах — гололедица. 13−14 февраля мокрым снегом накроет Пермский край, ожидается гололед и налипания мокрого снега.

Ожидается, что следующая неделя будет достаточно морозной после некоторого потепления.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные снегопады на юг Европейской части России принес «балканский» циклон.

Сейчас сильный снегопад — в Нижегородской области, в Самарской области — объявлен желтый уровень погодной опасности, в Чувашии начнется сильный снегопад, но в ночь на 13 февраля из-за потепления может пойти ледяной дождь, местами — мокрый снег с туманами.

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