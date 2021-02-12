Посёлок городского типа Листвянка, Иркутская область, , 13:43 — REGNUM В Иркутской области готовятся к торжественному открытию Года Байкала. Именитых гостей, в том числе, из Москвы, ждут 7 марта 2021 года в посёлке Листвянка, прямо на льду «Священного моря».

Как сообщает сегодня, 12 февраля, пресс-служба областного правительства, запланирован ряд мероприятий, в том числе проведение международного хоккейного матча в поселке Большое Голоустное с участием звезд спорта, мастер-классы для детей, научные и экологические круглые столы.

Провести игру предложил легендарный советский хоккеист, посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 гола глава Приангарья Игорь Кобзев дал поручение разработать конкретные мероприятия по охране Байкала. Речь идёт о сохранении и развитии Байкальской природной территории (экологическом, научном, туристическом, просветительском, культурном и другом).

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В то же время президент России Владимир Путин положительно оценивал предложение объявить в стране Год Байкала, но в конце декабря подписал указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий.

Поэтому наступивший 2021 год годом Байкала будет только для Иркутской области. Основные мероприятия будут проводиться в Иркутском, Ольхонском и Слюдянском районах.

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