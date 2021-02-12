Самара, , 13:47 — REGNUM Сильный туман и гололед ожидается в Самарской области. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что в связи с ухудшением погодных условий по области объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Так, согласно данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 13 февраля в регионе ожидается туман, мокрый снег, местами гололедица. Температура воздуха может опуститься до — 6 °C, а днем воздух может прогреться до +3°C тепла.

При этом днем 14 февраля по области температура воздуха может опуститься до — 11 °C мороза, а 15 февраля столбик термометра днем может упасть до отметки — 19 °C.

Спасатели рекомендуют гражданам быть очень внимательными на дорогах.

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