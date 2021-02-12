Волгоград, , 14:30 — REGNUM 216 новых носителей коронавируса выявлены в Волгоградской области 12 февраля — на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество подтверждённых случаев заражения COVID-19 превысило 46 тысяч. В стационарах находятся 3162 человека, выписаны после выздоровления 215 пациентов, зарегистрировано семь летальных исходов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 46 тыс. 118 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 44 тыс. 79 человек, от осложнений на фоне инфекции скончались 677 пациентов.

В стационарах проходят лечение 3140 взрослых и 22 ребёнка, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1362 пациента.