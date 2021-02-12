Киев, , 13:49 — REGNUM В Киеве члены радикальных организаций собрались у здания Окружного административного суда. Об этом сообщило 12 февраля издание Strana.ua.

«Три десятка националистов требуют ликвидировать Окружной админсуд Киева за «принятие антигосударственных решений», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее Окружной суд Киева отменил решение о переименовании ряда улиц города, в частности речь идёт о переименовании Московского проспекта в проспект имени Степана Бандеры.

Власти Киева намерены подать апелляцию по данному делу и вернуть улицам города имена нацистских коллаборационистов.

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