Джакарта, , 13:36 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что еще один индонезийский гражданин заразился коронавирусом за границей, сообщает Kompas.

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По данным министерства, опубликованным в Twitter, коронавирус обнаружили у гражданина Индонезии в Кувейте.

Всего 3156 граждан Индонезии заразились коронавирусом за границей. Из них 180 случаев COVID-19 подтвердили в Кувейте.

Известно, что за границей 171 гражданин Индонезии скончался от COVID-19, а 694 индонезийских граждан проходят лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным правительства Индонезии, за сутки в стране выявили 9869 новых случаев заражения коронавирусом.

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