Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга из-за пандемии коронавируса стали чаще впадать в депрессию и страдать ипохондрией. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 февраля сообщила руководитель отделения лечения пограничных расстройств и психотерапии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева Минздрава России Татьяна Караваева.

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По ее словам, в начале пандемии в городе на Неве среди горожан наблюдалось большое количество тревожных расстройств. В дальнейшем, когда ситуация стала более-менее понятной, петербуржцы стали чаще впадать в депрессии, у некоторых жителей начали формироваться ипохондрические идеи.

«Примерно на 30% выросло число госпитализированных больных с тревожным состоянием. Если речь идет о необходимости психологической, психотерапевтической помощи, цифры еще выше», — отметила специалист.

В свою очередь заведующий Городским психотерапевтическим центром Алексей Демьяненко уточнил, что в последнее время стали проявляться негативные тенденции среди пар, которые в начале пандемии столкнулись с необходимостью круглосуточно находиться рядом друг с другом «24 на семь».

«То, что сейчас происходит в парах, — финансы. Доходы у большинства населения в связи с эпидемией упали, не все с этим справляются», — пояснил Демьяненко.

Также он отметил, что из-за решения главного санитарного врача города закрыть все психотерапевтические центры для приема специалистам пришлось работать с большим количеством пациентов по телефону. С начала пандемии ими было проведено более тысячи телефонных консультаций.

Заведующий психиатрическим отделением Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН Александр Чомский в свою очередь заметил, что сейчас в клинику начали попадать пациенты, которые в силу особенности своего состояния не могут выдерживать нагрузку «второй волны».

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