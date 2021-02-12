Тюмень, 12 февраля 2021, 13:35 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 118 случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 февраля сообщает региональный оперативный штаб.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»
Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 123 случая.
Всего с начала пандемии в Тюменской области на 12 февраля коронавирусом заразился 29 792 человека. Выздоровел 27 981 человек, скончались 265 пациентов с COVID-19.