Самара, , 13:23 — REGNUM 300 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего по области было выявлено 43 913 случаев заражения этой инфекцией. При этом в регионе всего скончалось 883 пациента с COVID-19. При этом смерть 10 таких пациентов была констатирована в минувшие 24 часа: 49-летний, 53-летний, 70-летний и 90-летний мужчины, а также 64-летняя, 72-летняя женщины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 69-летняя женщина страдала заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, 72-летняя женщина страдала заболеваниями пищеварительной системы. Также скончались 64-летний и 81-летний мужчины.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с вирусом 40 360 человек, в том числе 261 человек в прошедшие сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 11 февраля в регионе за сутки было выявлен 301 случай заражения коронавирусом.

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