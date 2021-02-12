Мадрид, , 13:14 — REGNUM Последние семь дней в Испании были худшими с точки зрения смертности от COVID-19 с момента первой волны пандемии весной 2020 года. Согласно последнему отчету министерства здравоохранения Испании, опубликованному 11 февраля, за прошедшую неделю от COVID-19 в стране скончались 3415 человек, что на 11,35% больше по сравнению с неделей ранее. Об этом сообщила газета El País.

Врачи в защитных костюмах в клинике Барселоны. Испания (сс) Jordiventura96

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Рост смертности является следствием всплеска новых случаев заражения, который наблюдался три или четыре недели назад.

По официальным данным, в Испании от COVID-19 скончались 64 217 человек. Реальное число погибших, вероятно, намного выше, учитывая ограниченные возможности проведения тестирования на ранних этапах кризиса в области здравоохранения.

Однако хорошая новость заключается в том, что число новых случаев заражения снизилось до 17 853 человек, а совокупный показатель за семь дней — до 128 029 человек, тогда как неделей ранее он составлял 208 424 человека. Всего коронавирус в Испании был обнаружен у 3 041 454 человек.

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