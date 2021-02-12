Мадрид, , 13:16 — REGNUM За прошедший год в отделениях интенсивной терапии больниц Испании было развернуто порядка 6 000 дополнительных коек. Отмечается, что одним из препятствием на пути к мобилизации ресурсов для борьбы с пандемией коронавируса стала острая нехватка врачей и медсестер для работы в отделениях реанимации. Об этом сообщила газета El País.

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Цифра в 6 000 дополнительных коек основана на данных о числе госпитализированных пациентах и их доле в общем коечном фоне, учет которого ведет министерство здравоохранения Испании.

Информация о коечном фоне во время первой волны пандемии в стране, то есть с марта по май 2020 года, более запутанна. Отделения интенсивной терапии (или, по крайней мере, кровати с системой мониторинга и респиратором) были установлены на всех имеющихся площадях — от спортзалов до операционных. Во второй волне процесс был более контролируемым.

По состоянию на 8 февраля в отделениях интенсивной терапии проходят лечение 4 732 человека с диагнозом COVID-19.

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