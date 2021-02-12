Джакарта, , 13:06 — REGNUM По данным правительства Индонезии, за сутки в стране выявили 9869 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 12 февраля 2021 года в Индонезии подтвердили 1 201 859 носителей коронавируса.

Известно, что за сутки побороть коронавирус смогли 11 тысяч пациентов. Всего общее количество выздоровевших пациентов в Индонезии превысило миллион человек.

В период с 11 по 12 февраля 2021 года от COVID-19 скончались 275 человек. Эпидемия унесла жизни 32 656 человек в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, график вакцинации против COVID-19 для широкой публики, представленный главой администрации президента Индонезии отличается от графика вакцинации, представленного президентом Джоко Видодо.

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