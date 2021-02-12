Орел, 12 февраля 2021, 14:29 — REGNUM Муниципальный контракт на обслуживание пассажирского маршрута № 48 расторгла администрация Орла. Перевозчиком выступало МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие», сообщили ИА REGNUM 12 февраля в пресс-службе мэрии.
Маршрут пролегал по части Железнодорожного района города, жители которого неоднократно жаловались на работу перевозчика: несоблюдение графика движения, малое количество автобусов. В январе 2021 года администрация Орла направила в Трамвайно-троллейбусное предприятие претензию, однако жалобы продолжают поступать ежедневно.
У муниципального предприятия есть 10 дней на исправление ситуации. В противном случае маршрут будет обслуживать другой перевозчик.