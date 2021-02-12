Орел, , 14:29 — REGNUM Муниципальный контракт на обслуживание пассажирского маршрута № 48 расторгла администрация Орла. Перевозчиком выступало МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие», сообщили ИА REGNUM 12 февраля в пресс-службе мэрии.

Маршрут пролегал по части Железнодорожного района города, жители которого неоднократно жаловались на работу перевозчика: несоблюдение графика движения, малое количество автобусов. В январе 2021 года администрация Орла направила в Трамвайно-троллейбусное предприятие претензию, однако жалобы продолжают поступать ежедневно.

«В связи с большим количеством жалоб и обращений по Выгонке, сегодня утром было принято решение о расторжении муниципального контракта с МУП ТТП по маршруту № 48», — сказал на совещании в мэрии заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла Вадим Ничипоров.

У муниципального предприятия есть 10 дней на исправление ситуации. В противном случае маршрут будет обслуживать другой перевозчик.