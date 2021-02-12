Цхинвал, , 13:07 — REGNUM К зданию парламента Южной Осетии в Цхинвале 12 февраля вышли на акцию протеста пенсионеры и сотрудники бюджетных учреждений, которым недоплачивают зарплату. Об этом сообщает агентство «Рес».

Участники акции возмущены тем, что из-за отсутствия кворума в парламенте депутаты до сих пор не приняли государственный бюджет республики и бюджет Пенсионного фонда на 2021 год. Из-за этого в стране начались проблемы с финансированием.

«Нам спустили одну двенадцатую часть бюджета, а это составляет только 200 тысяч, а чтобы погасить заработную плату нам нужно 600 тысяч», — сказала журналистам глава государственного архива Валентина Валиева.

«У меня муж больной, ему нужно покупать лекарство, чем нам купить, нам не выдают наши пенсии», — рассказала пенсионерка Бабули Кочиева.

Сообщается, что протестующие отправились в сессионный зал парламента, чтобы поговорить с депутатами.

Сегодня, 12 февраля, в очередной раз депутатов пытались созвать на сессию. На нее пришли только 19 депутатов, что недостаточно для кворума. Отсутствующим депутатам начали звонить по телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд оппозиционных депутатов парламента Южной Осетии в сентябре 2020 года объявили бойкот парламенту, пока не уйдет с должности генпрокурор страны Урузмаг Джагаев. Депутаты заявляют, что он якобы мешает расследованию причин смерти находившегося под арестом Инала Джабиева, которого подозревали в покушении на министра внутренних дел Южной Осетии.

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