Пермь, , 13:01 — REGNUM В Горнозаводском городском округе Пермского края в ночь на 12 февраля произошел пожар в пятиэтажном доме. Полицейские первыми прибыли на место ЧП и начали эвакуировать людей из здания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Первыми на место происшествия прибыли участковый уполномоченный полиции капитан Андрей Ефимов и водитель дежурной части старший сержант Владимир Воротников. Оценив сложившуюся обстановку, стражи порядка приняли незамедлительное решение об эвакуации всех жильцов. Начиная с верхнего этажа здания, правоохранители стучали в каждую дверь квартиры и помогали людям выйти на улицу. Детей и мужчину-инвалида из задымленного подъезда вынесли на руках.

Из горящего подъезда было эвакуировано десять человек, среди которых пятеро — это дети. Обошлась без жертв.

Стоит отметить, что ночью на улице стоял 30-градусный мороз. Всех эвакуированных разместили в дежурной машине «Газель», оказав психологическую и моральную поддержку. Из-за едкого дыма возвращаться домой было опасно, поэтому полицейские развезли людей по их родственникам.

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