Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге после звонка в полицию эвакуируют Василеостровский районный суд. Об этом 12 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

«Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга эвакуируется. Сообщение о заминировании поступило в отдел полиции», — говорится в сообщении.

Напомним, подобные сообщения в суды и больницы, а также учебные заведения города начали поступать осенью прошлого года. Злоумышленники требовали «выкуп» в 120 биткоинов, после чего обещают перестать срывать работу государственных и городских организаций.

Однако с начала пандемии, когда все учреждения перешли в онлайн-режим или вовсе на время закрылись, рассылка таких сообщений приостановилась.

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