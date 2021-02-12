Москва, , 12:56 — REGNUM Самая главная обязанность государства — всегда заботиться обо всех гражданах России и оказывать им социальную поддержку. В этом уверены 96% участников опроса, приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

В первую очередь политика государства быть направлена на сохранение и укрепление традиционных ценностей (83%). При этом 64% считают, что благополучие человека в большей мере зависит от него самого, чем от государства.

По мнению 65% респондентов, роль государства в жизни общества должна расти. Каждый четвёртый (26%) напротив выступает за минимизацию вмешательства государство в общественную жизнь страны.

Опрошены по телефону в январе и феврале 2021 года 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что повышение роли государства в социально-экономической сфере требует большей ответственности.

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