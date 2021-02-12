Уфа, , 12:53 — REGNUM Туман, видимость до 500 метров ожидаюется в Башкирии. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Константин Горбатов. Зима. Оттепель. 1910

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Сообщается, что днем 13 февраля в регионе воздух может прогреться до +4 °С. На дорогах в Башкирии возможен гололед. В отдельных районах ожидаются снег с дождем. Температура ночью может опуститься до — 12 °C.

Сотрудники МЧС РФ напоминают, что во время потепления не нужно ходить вдоль домов, поскольку в это время с крыш зданий падает снег.

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