Джакарта, , 12:46 — REGNUM Власти Индонезии предоставили ремиссию 32 осужденным, исповедующим конфуцианство, в часть празднования китайского Нового года, сообщает Kompas.

В общей сложности 32 сужденным сократят срок отбывания наказания от 15 дней до двух месяцев. Восемь человек получили сокращение срока наказания на 15 дней, 14 человек — на один месяц, восемь человек — на один месяц и 15 дней, а два человека — на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо поздравил жителей с китайским Новым годом.

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