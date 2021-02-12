Оренбург, , 12:46 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 142 случая заражения коронавирусом. Суточный прирост составил 0,4%, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

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С конца марта в Оренбуржье зарегистрировано 35 867 носителей коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 1820,33 случаев COVID-19.

Выздоровел 32 191 человек, в том числе 158 — за последние сутки. На сегодняшний день в больницах находятся 775 человек, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Из них 216 пациентов пребывают в тяжелом состоянии: 39 — на искусственной вентиляции лёгких. Еще 567 пациентов получают кислородную поддержку.

Жертвой заболевания с начала пандемии стали 534 оренбуржца, за последние стуки подтверждено пять летальных исходов от COVID-19.

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