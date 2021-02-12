Москва, , 12:46 — REGNUM Расходы на модернизацию первичного звена медицины будет полностью покрыт из федерального центра для ряда региона РФ. Об этом 12 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании в правительстве.

Такая помощь будет оказана 26 субъектам, где ситуация наиболее сложная, рассказал глава правительства.

«Правительство установило максимально допустимого софинансирования, которое может получить регион на модернизацию первичного звена здравоохранения», — пояснил Мишустин.

По его словам, от решения этой задачи зависит здоровье людей.