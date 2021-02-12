Рейкьявик, , 12:42 — REGNUM Беспилотный общественный транспорт может появиться в Исландии к 2023 году, об этом заявил управляющий директор компании-перевозчика Strætó Йоханнес Рунарссон, сообщает 11 февраля англоязычная версия исландского издания Morgunblaðið.

Около половины стоимости эксплуатации каждого автобуса Strtó приходится на зарплатный фонд. Следовательно, увеличение количества автобусов и более частые поездки обходятся дорого. Покупка автобусов с автоматическим управлением может стать одним из возможных способов сократить расходы.

Беспилотные автомобили проходят испытания по всему миру, а в Исландии оборудование для автономного управления автомобилем применяется в ряде машин. Тем не менее это всегда делает с тем учетом, что водитель сможет вмешаться в работу автоматик и в случае необходимости.

Рунарссон убежден, что именно такие технологии являются будущим общественного транспорта, и Strætó уже готовится к такому экспериментальному проекту.

«Мы считаем, что это на 100 процентов безопасно», — отметил он, подчеркнув, что если где и можно тестировать подобные механизмы, то лучше всего это делать на специально выделенных участках: 70% первой фазы запланированной городской линии в столичном районе будет таким выделенным пространством.