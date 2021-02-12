Сыктывкар, , 12:39 — REGNUM За последние сутки в Коми скончались три ковид-пациента, общее число летальных исходов в республиканской статистике по коронавирусу выросло до 728.

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Как сообщили ИА REGNUM в правительстве республики, за сутки число заболевших COVID-19 пополнили 126 человек. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 46 случаев, Ухте — 21, Усть-Вымском районе — 15. Под медицинским наблюдением находятся 4280 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми поручил минздраву республики ускорить темпы вакцинации населения от COVID-19.