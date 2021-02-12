Москва, , 12:41 — REGNUM Указ о присвоении звание Героя Труда академику РАН, специалисту в области фундаментальной и прикладной эндокринологии Ивану Дедову подписал президент России Владимир Путин. Текст документа 12 февраля обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Дедову Ивану Ивановичу — президенту федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии», город Москва», — говорится в тексте опубликованного указа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин направил свои поздравления академику РАН, специалисту в области фундаментальной и прикладной эндокринологии Ивану Дедову в связи с его 80-летним юбилеем.

Напомним, Иван Дедов родился 12 февраля 1941 года в селе Дмитряшевка Воронежской области. Он является специалистом в области фундаментальной и прикладной эндокринологии, действительным членом РАМН (1994), академиком РАН (2003). Также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, и «Дружбы народов», имеет звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».