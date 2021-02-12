Москва, , 12:35 — REGNUM Ряд заявлений президента РФ Владимира Путина, сделанных им во время закрытой встречи с руководителями российских СМИ, будет опубликован. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы вообще, наверное, поделимся небольшими выдержками из слов президента по некоторым ключевым вопросам. Далеко не всем», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле намерены сделать это вечером 12 февраля, чтобы СМИ могли это использовать для своих материалов.

Песков также пообещал включить в стенограмму слова Путина о Донбассе.