Оренбург, , 12:33 — REGNUM В поликлинике Оренбурга утром 12 февраля образовалась большая очередь пациентов, которые желали записаться на прием к врачу. Об этом сообщила местная жительница, которая сняла видео и пожаловалась министру здравоохранения Татьяне Савиновой.

«Уважаемая министр здравоохранения Савинова, может быть, вы всё же обратите внимание на этот беспредел? Телефон не работает. Дозвониться просто невозможно. Запись начинается с половины восьмого утра. Попасть к узким специалистам просто невозможно!», — сказала оренбуженка.

Она отметила, что люди вынуждены долгое время стоять в очереди, поскольку на каждого сотрудник регистратуры тратит по 15 минут.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона, в настоящее время ведомство разбирается в ситуации.

Напомним, что ранее глава министерства анонсировала создание единого регионального кол-центра для записи к врачам и вызова медиков на дом.

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