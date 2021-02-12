Ульяновск, , 12:32 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выздоровевших от COVID-19 превысило выявленных случаи заражения коронавирусом. Новых летальных исходов нет. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 12 февраля, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 45 753 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 134.

Выздоровел 42 371 пациент, из них за последние сутки вылечились 159 пациентов. В целом по региону доля выздоровевших составляет 92,6%. В настоящее время в области насчитывается 2682 активно больных COVID-19.

Новых летальных исходов нет. Напомним, с начала пандемии в Ульяновской области умерли 700 пациентов с коронавирусом.

Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отмечал, что «ситуация в регионе по заболеваемости COVID-19 идет со стойкой тенденцией к снижению, но нельзя расслабляться, ни на секунду».