Москва, , 12:30 — REGNUM Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» одобрили к применению Черногория и Сент-Винсент и Гренадины. Об этом 12 февраля сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах», — говорится в сообщении.

Таким образом, уточнили в РФПИ, общее количество стран, одобривших применение вакцины «Спутник V», достигло 26.

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» в ходе итоговой, третьей фазы исследований показала эффективность 91,6%. Результаты испытаний были опубликованы в авторитетном международном научном журнале The Lancet.

Ранее власти королевства Бахрейн зарегистрировали для применения российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».

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