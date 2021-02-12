Псков, , 13:00 — REGNUM В Псковской области за некоторым исключением ограничительные меры продлеваются до 28 февраля. Так, с 13 февраля предприятиям общепита разрешили работать до полуночи, а также снят запрет на посещение спортивных, досуговых и развлекательных мероприятий. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

Соответствующие изменения внесены в указ губернатора о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением COVID-19.

Согласно документу, отменен запрет на присутствие зрителей при проведении официальных спортивных и физкультурных мероприятиях. Разрешенная численность зрителей будет определяться по согласованию с главным государственным санитарным врачом по Псковской области исходя из особенностей проведения каждого конкретного мероприятия.

Кроме того, отменен запрет на посещение гражданами досуговых и развлекательных заведений, за исключением ночных клубов и дискотек.

С 13 февраля предприятиям общественного питания разрешено оказывать услуги гражданам до 00:00 часов.

«Вместе с тем сохранен запрет на проведение и участие граждан в массовых досуговых и развлекательных мероприятиях», — отметили в обладминистрации.

По данным регионального оперативного штаба, с начала пандемии в Псковской области было выявлено 30 591 случай инфицирования, из них 115 — за последние сутки, что на 50 больше, чем было выявлено 10 февраля. Вместе с тем, из ранее зараженных выздоровело 19 446 человек, в том числе 193 за сутки. Умерло — 150, два новых летальных случая также было зарегистрировано 11 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Псковской области стабильно сокращается число заболевших COVID-19