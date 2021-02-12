Рязань, , 12:40 — REGNUM В Рязанской области 12 февраля подтверждено 95 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 99 пациентов.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,4%. Всего в Рязанской области выявлены 23 тыс. 142 носителя коронавируса. Больше всего заразившихся зарегистрировано в возрастной группе от 46 до 64 лет — 9881 житель. Выздоровели 21,2 тысячи человек.

В лечебных учреждениях находится 446 пациентов с COVID-19, из них 11 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.