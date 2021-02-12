Челябинск, , 12:26 — REGNUM В Челябинской области с начала 2021 года от бешенства погибло десять животных. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Только с 8 по 12 февраля в регионе выявили три случая заболевания бешенством. Среди заболевших оказалось кошка и две лисы. В населённых пунктах, где произошли такие случаи, ввели карантин.

В Россельхознадзоре отмечают, что за такой же период 2020 года на территории Южного Урала среди животных было восемь случаев бешенства.