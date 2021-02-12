Мурманск, , 12:26 — REGNUM В Мурманской области выявлено 142 новых случая заболевания COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

По данным штаба, лидерство по суточному приросту заболевших удерживает областной центр — там инфекцию подтвердили у 64 человек. На втором месте — Североморск и Печенгский район (по 16 новых заболевших), на третьем — Мончегорск и Кандалакша (по 15). Всего на лечении с COVID-19 находятся 1296 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области прививку от COVID-19 сделали более 10 тысяч человек.