Москва, , 12:22 — REGNUM Российский препарат «Спутник V» вошёл в тройку наиболее популярных во всём мире вакцин от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

Вакцина «Спутника V» Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Регистрация в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами», — говорится в сообщении.

Общее число стран, зарегистрировавших «Спутник V», достигло 26. Вакцина, помимо двух вышеназванных стран, получила регистрацию в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии и Бахрейне.

Первое место в этом списке занимает вакцина Pfizer, которую зарегистрировали 35 стран, на втором месте — AstraZeneca, зарегистрированная в 31 стране.