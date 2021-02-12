Уфа, 12 февраля 2021, 12:26 — REGNUM Более 530 новых медицинских учреждений намерены построить в течение пяти лет в Башкирии при финансовой поддержке федерального центра. Об этом 12 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.
Глава региона напомнил, что в 2021 году в республике стартовала масштабная модернизация первичного звена здравоохранения. Руководство Башкирии при финансовой поддержке федерального центра намерено в ближайшую пятилетку капитально отремонтировать 70 медицинских учреждений и возвести 530 новых объектов здравоохранения.
Хабиров отметил, что на эти цели планируется направить свыше 18,5 млрд рублей.
Он также напомнил, что в текущем году в республике начнется строительство детской поликлиники в Баймаке, а также Республиканского центра детской онкологии и гематологии.
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