Салехард, , 12:21 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 61 случай.

Основные очаги заражения на 12 февраля в ЯНАО: Новый Уренгой — 7; Пуровский район — 6; Надымский район и Салехард — по 5.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 12 февраля 36 356 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 33 671 человек, 390 пациентов с COVID-19 скончались.