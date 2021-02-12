Красное-на-Волге, , 12:56 — REGNUM В Красносельском районе Костромской области в ближайшее время закроется обсерватор для прибывших из других регионов России. Об этом сообщает пресс-служба администрации области.

Столовая в обсервации для приезжих в Костромской области

Обсервация на 48 мест была создана на базе оздоровительного лагеря для детей «Красная горка». В санаторий на 14-дневный карантин направлялись гости региона, которые не имели возможности уйти на самоизоляцию в период антикоронавирусных ограничений.

В ближайшее время в резерв в связи с малой загрузкой (наполняемость коечного фонда по информации депздрава составляет 67% — ИА REGNUM) «уйдут» ещё 57 койко-мест в родильном доме Костромы, Галичской и Мантуровской окружных больницах. Эти места будут использованы для оказания плановой помощи больным. Персонал больниц обследуют, помещения дезинфицируют.

Ранее в регионе «свернули» 85 коек для лечения пациентов с коронавирусом в госпитале для ветеранов войн, места в первой окружной больнице, городской больнице Костромы и в больнице Волгореченска. В начале пандемии в Костромской области было отведено 961 место для лечения больных COVID-19, теперь их количество сократилось на 331 койку и составило 630 мест.

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