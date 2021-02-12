Пенза, , 12:23 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 12 февраля всего выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией 28 645 пациентов или более 81,2% от общего числа заболевших. За сутки побороли болезнь 268 человек. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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На сегодняшний день наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 35 265 человек, за сутки заболели еще 205 жителей. Накануне носителями инфекции стали 207 человек. С начала наблюдений скончались от последствий заражения коронавирусом 409 жителей области. Жертвами вируса четвертый день подряд становятся трое пензенцев.

ИА REGNUM напоминает, в России за последние сутки умерли от коронавирусной инфекции ещё 507 человек. Это на 46 умерших меньше, чем накануне. Всего с начала пандемии в стране от коронавирусной инфекции умерли 79 194 человека.

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