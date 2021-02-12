Москва, , 12:17 — REGNUM Блогер Алексей Навальный во время судебного процесса по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко получил более десяти замечаний от судьи из-за своего поведения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Судья неоднократно прерывала оскорбительные высказывания блогера замечаниями и угрозами удалить его из зала.

Кроме того, Навальный неоднократно допускал оскорбления в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

Напомним, в июне 2020 года блогер разместил у себя видеоролик, в кадре которого ветеран высказывался в пользу внесения изменений в Конституцию РФ.

Навальный оставил под роликом комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана». Ранее в Бабушкинском суде Москвы прошло первое рассмотрение этого уголовного дела.

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