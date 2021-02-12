Чебоксары, , 12:15 — REGNUM В Чувашии суточный прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом меньше количества вылечившихся от COVID-19, составив соответственно 72 и 85. Есть очередные летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По информации на 12 февраля, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 20 460 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 72.

Вылечились 18 644 пациентов, доля выздоровевших составляет 91,12%. Из них за последние сутки победили болезнь 85 человек. В настоящее время лечение продолжают лечение 872 пациента с COVID-19.

Кроме того, за последние сутки в Чувашии умерли три пациента с коронавирусом. Всего с начала пандемии скончались 944 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии прекратили работу ковидные стационары в городской больнице Новочебоксарска, Чебоксарской и Вурнарской ЦРБ.