Москва, , 12:11 — REGNUM Более половины жителей России (56%), переболевших COVID-19, считают его тяжелым заболеванием. Реже так думают те, кто не болел, но наблюдал болезнь близких (54%), приводит 12 февраля данные исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Женщины чаще, чем мужчины, считают коронавирус тяжелым заболеванием с серьезными последствиями — 48% против 43%. Мнения об особой опасности коронавируса реже всех придерживаются те, кто еще не перенёс это заболевание (40%).

Уверены, что опасность COVID-19 сильно преувеличена, 28%. По их мнению, от сердечно-сосудистых заболеваний и рака умирают не меньшее количество людей.

Опрос проведен 4−9 февраля 2021 года среди 3000 граждан РФ старше 18 лет в 541 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения рекомендует России сохранять все меры профилактики коронавируса, включая масочный режим.

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