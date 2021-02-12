Гавана, , 12:06 — REGNUM Кубинские специалисты по-прежнему прогнозируют высокий уровень заболеваемости COVID-19, поэтому сегодня страна уделяет приоритетное внимание этой проблеме, а именно — возможностям больниц и крупномасштабному распространению вакцин. Об этом сообщает Prensa Latina.

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На последних заседаниях национальной рабочей группы власти страны настаивали на необходимости улучшить активные исследования, первичную медико-санитарную помощь, а также ускорить доставку результатов ПЦР-тестов.

В рамках стратегии страны также предусмотрено создание новых больничных учреждений, что является профилактической мерой в свете высокого уровня заболеваемости за последние 15 дней.

К этому следует добавить пункт в научно-технической области, которая означает, что Куба должна произвести партию из 150 тысяч доз своей самой передовой вакцины на сегодняшний день — Soberana 02.

По словам директора Института вакцин Финли Висенте Вереса, эта первая поставка, а также вторая партия, которая сейчас производится, позволят начать третью фазу клинических испытаний с марта 2021 года.

Soberana 01 уже завершила свою первую фазу клинических испытаний, а Mambisa, единственная вакцина в виде спрея для носа, находится на второй фазе тестирования.

Эти результаты появились во время возобновления распространения болезни на Кубе, в разгар сложной обстановки, связанной с намерением острова заставить свою экономику противостоять негативному воздействию COVID-19 и ужесточению блокады Соединенными Штатами.

По данным органов общественного здравоохранения, Куба также работает над расширением своих лабораторий молекулярной биологии по всей стране, чтобы увеличить способность проводить тесты ПЦР до 20 000 в день.